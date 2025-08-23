Son Dakika Haberi: Coca-Cola Türkiye'de de şubeleri bulunan kahve devi Costa'yı elden çıkarıyor

ABD merkezli alkolsüz içecek devi Coca-Cola, yaklaşık 6 yıl önce satın aldığı kahve devi Costa’yı elden çıkarmak için bankacılarla görüşmelere başladı.

İngiltere merkezli Sky News kanalının haberine göre; Coca-Cola, aralarında özel sermaye şirketlerinin de yer aldığı potansiyel müşterilerle görüşüyor.

Yatırım bankası Lazard’ın muhtemel müşterilerden gelecek talepleri keşfetmek üzere Coca-Cola’yla çalıştığı öğrenildi.

Sky News'e konuşan analistler, satışın Coca-Cola için büyük bir kayıp anlamına gelebileceğini, zira Costa'nın tahmini fiyatının 2019'da ödenen rakamın neredeyse yarısı kadar olacağını söylüyor.

3,9 milyar sterline satın almıştı

Coca-Cola, Costa’yı 3 Ocak 2019’da 3,9 milyar sterlin karşılığında satın almıştı.

Muhtemel satışın 2024’de önceki yıla göre yüzde 3 artışla yaklaşık 47 milyar sterlinlik net gelir bildiren içecek devi için bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünülüyor.

Ön tekliflerin sonbaharın başında sunulması planlanıyor, fakat meşrubat devi hâlâ satıştan vazgeçebilir.

Costa’nın geliri artsa da zarar etti

Costa, son mali yıldada zarara uğradı. Şirketin gelirleri 1,11 milyar sterlinden 1,22 milyar sterline çıkmasına karşın 2023’te 9,6 milyon sterlin zarar etmişti.

Şirket, “enerji ve maaşlar dahil olmak üzere mal maliyetleri üzerindeki enflasyonist baskılar ve iki bağlı şirketindeki yatırımlarının değer kaybı nedeniyle faaliyet zararına uğradığını duyurmuştu.

Costa’nın Birleşik Krallık’ta 2 binden fazla olmak üzere dünya genelinde 3 bini aşkın şubesi bulunuyor.

Boyner Türkiye'ye getirmişti

Boyner, Avrupa’nın önde gelen kahve devi Costa’yı 2022’de Türkiye’ye girmişti.

Costa’nın ilk şubesi Bağdat Caddesi’nde açılmıştı. Costa Coffee'nin Boyner Cadde, Boyner Pangaltı, Boyner Ankara A City, Boyner AnkaMall, Boyner Bodrum Midtown mağazalarında ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda şubeleri bulunuyor.