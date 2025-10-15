Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe eylülde açık verdi!
Son Dakika haberi.... Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayına ilişkin bütçe verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi eylülde 309,6 milyar TL açık verirken ocak-eylül dönemindeki açık 1 trilyon 217,3 milyar TL olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre 2025 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 21,4 milyar TL ve bütçe açığı 309,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 94,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 73 milyar TL olarak gerçekleşti.
9 aylık açık 1,2 trilyon lirayı aştı
2025 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 222,2 milyar TL, bütçe gelirleri 9 trilyon 4,9 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL olarak gerçekleşti.
Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 559,8 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 445,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Merkezi yönetim bütçesi ağustos'ta 96,7 milyar TL fazla vermişti. İlk 8 aydaki açık ise 907,6 milyar TL olarak kaydedilmişti.