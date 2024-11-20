Son dakika: Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle! Erdoğan talimat verdi

Kırmızı et fiyatları son bir haftada bazı bölgelerde 60 lira birden zamnlanırken, Et ve Süt Kurumu stok sorunu olmadığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kırmızı et fiyatlarına ilişkin kritik bir açıklama geldi.

Erdoğan'dan kırmızı et fiyatlarını düşürecek talimat

Erdoğan, "Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz." diyerek büyükbaş hayvan ithalatı yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye süratle Uruguay’dan Brezilya’dan büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız." dedi.