Son dakika... Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayla köprü ve otoyol geçiş ücretlerine gelen zammın belli olmasının ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Avrasya Tüneli ücretlerine yüzde 40 zam geldi. Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL'den 156TL'ye, minibüsler için 168 TL'den 234 TL'ye ve motosikletler için 41,7 TL'den 60,8 TL'ye yükseldi.

Ücretler gece yarısından sabah 05:00’a kadar ise 50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,4 TL olarak uygulanacak.

Köprü ve otoyol zammı Ağustos 2024

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 33 ile 244 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 14 lira olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi de araç sınıfına göre 390 ile 1765 lira arasında değişen fiyatlara yükseltildi. ​Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 50 ile 545 lira arasında olacak şekilde artırıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de 585 ile 2780 lira arasına çıkartıldı.