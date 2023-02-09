Son dakika: Memur maaşları öne çekildi

Memur maaşları bu ay 4 gün erken ödenecek. Karar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verildi.

Bakanlık, depremden etkilenen 10 şehirdeki memur, sözleşmeli personel ve kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı.

Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde hesaplara geçebilmesi için çalışma da başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararının tüm Türkiye için genişletildiği ifade edildi.