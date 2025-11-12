Son Dakika... Merkez Bankası açıkladı: Cari fazla eylülde beklentinin altında kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre; eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 112 milyon dolar fazla kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 803 milyon dolar fazla verirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 356 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla vermesini öngörüyordu.

Eylül ayında cari fazla ekonomistlerin beklentisinin altında kalsa da ödemeler dengesinde art arda 3. ayda da fazla kaydedilmiş oldu.

Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 738 milyon dolar, ağustosta ise 5 milyar 418 milyon dolar fazla vermişti.

Yıllık açık 20,1 milyar dolar oldu

Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar dolar, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 64,8 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 308 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 269 milyon dolar ve 6 milyar 259 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

2025 yılı Eylül ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 2,0 milyar dolar, krediler 22,8 milyar dolar ve ticari krediler 1,9 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 1,1 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 6,8 milyar dolar oldu.

Eylül ayında 162 milyar dolarlık net yatırım çıkışı

Eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 162 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 722 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 884 milyon dolar artmıştır.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 180 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları

Portföy yatırımları Eylül ayında 1 milyar 152 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış ve DİBS piyasasında 554 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 336 milyon dolar, 1 milyar 726 milyon dolar ve 865 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 335 milyon dolar ve 134 milyon dolar net geri ödeme yaparken, diğer sektörler 842 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 323 milyon dolar ve 612 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 935 milyon dolar net artış kaydetti.

Rezerv varlıklar kaleminde bu ay 8 milyar 692 milyon dolar net azalış oldu.