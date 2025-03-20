SON DAKİKA: Merkez Bankası gecelik borç verme faizini yükseltti

Merkez Bankası, sitesinden yazılı açıklama yayınlayarak Para Politikası Kurulu'nun finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alındığı kaydedildi.

Buna göre Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükselti. Bu oran 7 Mart itibariyle yüzde 44'tü.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranı yüzde 41’de sabit tutuldu.

'Gerekli görülürse ek önlem alınacak'

Açıklamada şöyle dendi: "Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."