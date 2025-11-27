Son dakika: Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 21 Kasım itibarıyla açıkladığı haftalık verilere göre, brüt döviz rezervleri 6,8 milyar dolarlık gerilemeyle 180,6 milyar dolara düştü. aftalık dağılıma bakıldığında, döviz rezervleri 76,24 milyar dolara inerken, altın rezervleri 107,39 milyar dolardan 104,39 milyar dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Kasım haftasına ait rezerv istatistiklerini yayımladı.
Açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 6,8 milyar dolar geriledi.
Böylelikle 21 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 804 milyon dolar azalışla 76 milyar 239 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 14 Kasım'da 80 milyar 43 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Altın rezervlerinde de düşüş
Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 997 milyon dolar düşüşle 107 milyar 389 milyon dolardan 104 milyar 392 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 801 milyon dolar azalışla 187 milyar 432 milyon dolardan, 180 milyar 631 milyon dolara indi.