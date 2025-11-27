Son dakika: Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Kasım haftasına ait rezerv istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 6,8 milyar dolar geriledi.

Böylelikle 21 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 804 milyon dolar azalışla 76 milyar 239 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 14 Kasım'da 80 milyar 43 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervlerinde de düşüş

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 997 milyon dolar düşüşle 107 milyar 389 milyon dolardan 104 milyar 392 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 801 milyon dolar azalışla 187 milyar 432 milyon dolardan, 180 milyar 631 milyon dolara indi.