Son Dakika: Merkez Bankası rezervlerinde son durum belli oldu! Brütte arttı, nette azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin brüt rezervlerinde geçen hafta artış yaşanırken, net ve swap hariç net rezervlerde düşüş yaşandı.

Buna göre 14 Kasım itibarıyla toplam brüt rezervler bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 artışla 187,4 milyar dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri yaklaşık 82 milyar dolar seviyesinden 80 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bankanın altın rezervleri de yüzde 4,2 artarak 107,4 milyar dolara ulaştı.

Net rezervlerde gerileme!

Merkez Bankası'nın net uluslararsı rezervi 1,1 milyar dolarlık gerilemeyle 72,17 milyar dolar oldu. Önceki hafta net uluslararası rezervler 73,24 milyar dolar seviyesindeydi.

Öte yandan, TCMB'nin swap hariç net rezervleri de geçen hafta düşüş kaydetti. Swap hariç net rezervler önceki 58,4 milyar dolar seviyesinden 57,8 milyar dolara geriledi.