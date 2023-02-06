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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan bankalara talimat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatıldığını bildirdi. Öte yandan Merkez Bankası, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat gönderdi.

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TCMB'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile YTAK geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması konusunda bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere deprem bölgesindeki illerde kurulu firmaların 6 Şubat-30 Nisan dönemindeki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile YTAK geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanındı.

6 Şubat öncesinde kullanılmış ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ise 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verildi.

Bankalara talimat

 Öte yandan Merkez Bankası; deprem yardım hesaplarına yapılacak para transferlerinden ücret alınmaması için bankalara talimat gönderdi. Açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir" denildi.

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