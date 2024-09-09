Son dakika: Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin 6 Eylül'le biten haftada yaklaşık 2,6 milyar dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 29 Ağustos haftasında 149,4 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 146,8 milyar dolara indi.

Hesaplanan düşüşün gerçekleşmesi durumunda son üç haftada rezervlerde gerileme 6,1 milyar dolara ulaşacak.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.