Son dakika: Özel sektörün dış borcunda 3,7 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ağustos sonunda bir önceki aya kıyasla 3,7 milyar dolar artarak 202,5 milyar dolara çıktı.

Vadeye göre bakıldığında, uzun vadeli borç 4,3 milyar dolar artışla 192,4 milyar dolar olurken, kısa vadeli borç (ticari krediler hariç) 0,6 milyar dolar azalarak 10,1 milyar dolara geriledi.

Finansal kuruluşların toplam borcu Ağustos'ta 2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borcu ise 1,7 milyar dolar artış kaydetti. Uzun vadede finansal kuruluşların borçları 2,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları 1,7 milyar dolar yükseldi. Kısa vadede ise her iki kesimde de düşüş görüldü.

En fazla borçlanma payı dolarda

Döviz kompozisyonuna göre, yurt dışı borçlanmada en yüksek payın ABD dolarında olduğu belirlendi. Uzun vadeli borçların yüzde 57,8'i dolar, yüzde 32,5'i euro, yüzde 2,1'i Türk lirası ve yüzde 7,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli borçlarda ise Türk lirasının payı yüzde 48,3 ile öne çıktı.

Ağustos sonu itibarıyla özel sektörün 1 yıl içinde ödemesi gereken yurt dışı borç miktarı 62,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tutarın 40,3 milyar doları bankalara, 17,2 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,2 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.