Son Dakika: Sigaraya zam yolda! Ekim ayında sigaraya zam var mı? (Sigara fiyatları ne kadar oldu)

TÜİK'İn Haziran ayı Üretici Fiyatları Endeksi’ni (ÜFE) açıklamasıyla sigara, alkol ve akaryakıta otomatik uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 15,71 zamlanmıştı.

Temmuz ayındaki ÖTV güncellenmesi sonrası sigara gruplarına peş peşe zam gelmişti. Sigaralar temmuzun ardından ağustos ayında bir zam daha görmüştü.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Tele1.com.tr'ye konuştu.

Dündar, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış beklediklerini söyledi.

Ekim ayında sigaraya zam gelecek mi?

Dündar'ın ekim ayında sigaraya zam geleceğine yönelik bir açıklaması bulunmuyor.



Erol Dündar, temmuz ayında ÖTV artışı sonrası yaptığı açıklamada, ağustos ayına yönelik "Sigaraya 5 lira daha zam gelecek" açıklaması olmuştu.

Dündar, "Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu yüzden önümüzdeki ay bir 5 TL'lik daha zam bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TT grubunda son zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 82 TL'ye yükselirken; en pahalısı 100 TL oldu.

Güncel sigara fiyatları (11 Ekim 2025)

JTI sigara grubunun en ucuz sigarası 85 TL, en pahalı sigarası da 100 TL oldu.

British American Tobacco (BAT) grubunun en ucuz sigara fiyatı 85 TL, en pahalı sigarası ise 100'ye çıktı.

Philip Morris Grubu'nun en ucuz sigarası 90 TL'ye, en pahalı sigarası ise 100 TL'ye yükseldi.

Captain Black grubunda sigara fiyatları 85 TL'ye çıktı.