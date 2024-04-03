Son dakika: TÜİK açıkladı, kira zam oranı belli oldu (Nisan kira zammı kaç TL oldu?)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Nisan ayı kira zam oranı ne kadar oldu?

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 57,50 olarak öne çıktı.

Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 57,50 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 55,91 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.