Son dakika... TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı (2024 Temmuz enflasyonu ne kadar oldu?)

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu. Enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileri hem kiracıları hem de ev sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da belli oldu. Kira zam tavanı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 65,93 olarak açıklandı.

Ekonomistler, temmuz ayında enflasyonun yüzde 3,51 olmasını bekliyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyordu.

Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı. Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuştu.

ENAG enflasyon verileri

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,91 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 100,88 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

Aylık en yüksek artış konutta gerçekleşti

Ana harcama grupları itibarıyla temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde 2,58 düşüşle giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık yüzde 1,94

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,55 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 41,84 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,34 artış, imalatta yüzde 41,84 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 25,27 artış ve su temininde yüzde 75,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 36,96 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 49,78 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 55,41 artış, enerjide yüzde 31,09 artış ve sermaye mallarında yüzde 40,06 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,55 artış, imalatta yüzde 1,42 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,37 artış ve su temininde yüzde 5,28 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,20 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,58 artış, enerjide yüzde 6,28 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,78 artış olarak gerçekleşti.

Fiyatı en fazla artan ürün elektrik, en çok düşen patates

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay elektrikteki fiyat artışını yüzde 17,22 ile içkiler, yüzde 11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 8,01 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,07 ile sebzeler yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,43 ile çocuk giyimi, yüzde 4,25 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,44 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,96 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları takip etti.