Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

2024'ün gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar

Buna göre, 2024 yılında gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar yer aldı. Üçüncü vergi rekortmenin ismi açıklanmazken, 2023'te 3. sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç 2024 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen 4. isim oldu.

GİB'den gelen açıklamada, 2024 yılında 5 milyon 132 bin 895 mükellefe yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiği, 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildiği ve beyan edilen bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildiği belirtildi.

79 rekortmen ismini gizledi

Listede 100 mükelleften yalnızca 21’inin ismi açıklanırken, 79 vergi rekortmeni isminin açıklanmasını istemedi.

Gelir vergisinde en yüksek pay İstanbul'un

İstanbul, Ankara ve İzmir; mükellef sayısı, beyan edilen matrah ve tahakkuk eden gelir vergisi açısından en yüksek paya sahip iller olarak öne çıkarken en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şöyle:

-İstanbul: 75

-Ankara: 10

-İzmir: 6

-Gaziantep: 5

-Eskişehir: 2

-Bursa: 1

-Karabük: 1

Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 TL

matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 TL gelir vergisi

tahakkuk ettirildi.

Kurumlar vergisinin şampiyonu Garanti Bankası

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sırada 25 milyar 296 milyon 492 bin 625 bin lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası yer aldı.

Listenin 2'nci sırasında ise 2023'ün birincisi Ziraat Bankası yer aldı. Ziraat Bankası 2024'te bankacılık faaliyetlerinden 20 milyar 838 milyon 196 bin 304 lira vergi ödedi. Kuveyt Türk Katılım Bankası ise 12 milyar 71 milyon 499 bin 612 lira ile listenin üçüncü sırasında geldi.

2023'ün üçüncüsü 8. sırada

Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) 10 milyar 520 milyon 812 bin 175 lira ile 4. sırada, Vakıflar Bankası 8 milyar 409 milyon 715 bin 831 lira ile 5. sırada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 6. sırada, 2023'ün 3. rekortmeni Akbank 8. sırada, Eti Maden ise 10. sırada yer aldı.

GİB verilerine gçre, 2024 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannameleri, 1 milyon 171 bin 443 mükellef tarafından verildi. Bu beyannamelerle toplam 4 trilyon 344 milyar 155 milyon 521 bin 434 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 990 milyar 521 milyon 365 bin 943 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

En fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

-İstanbul: 78

-Ankara: 15

-İzmir: 1

-Antalya: 1

-Bursa: 1

-Kocaeli: 1

-Şanlıurfa: 1

-Balıkesir: 1

-Bolu: 1

2024 vergilendirme dönemi kapsamında her bir mükellef kurum ortalama 3 milyon 708 bin 380 TL matrah beyanında bulundu. Bu matrah üzerinden mükellef başına ortalama 845 bin 557 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

