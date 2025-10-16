Son Dakika: Türkiye'nin 5G ihalesinde satışlar yapıldı! 2 milyar 945 milyon dolar gelir elde edildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi tamamlandı.

İhaleye Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri katıldı.

İhalede öncelikle isteklilerin kapalı teklifleri açıldı ardından ihale açık teklif usulü ile devam etti.

İhale kapsamında en yüksek teklifi veren firmalar, belirlenen frekans paketlerini kullanma hakkına sahip oldu.

Yaklaşık üç saat süren ihalede en geniş frekans aralığını 1,2 milyar dolar karşılığında Turkcell aldı. Türk Telekom 1,1 milyar dolar karşılığında ikinci geniş bandı alırken, Vodafone 627 milyon dolar ile son grubu kazandı.

5G ihalesinde 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar oldu. KDV dahil edildiğinde bu tutar 3 milyar 534 milyon dolara çıkıyor.

İlk paket 1 milyar 280 milyon dolara satıldı

700 MHz bandındaki 20 MHz'lik A1, A2, A3 paketlerinin satışı yapıldı. Turkcell'in teklifi 429 milyon ABD doları olurken, Türk Telekom'un 425 milyon ABD doları, Vodafone'un teklifi 426 milyon ABD doları oldu.

Sözlü teklif kısmına Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom katıldı. Ancak üç operatör de kapalı zarfta verdiği tekliflerini yükseltmedi.

Böylece A1 soyut paketi ve ilk yer seçme hakkını 429 milyon dolarla Turkcell kazandı. Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti.

A2 paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazanan Vodafone ise 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih etti.

Üçüncü teklifi veren Türk Telekom A3 soyut paketini ve bant içinde üçüncü yer seçme hakkını kazandı. 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığı Türk Telekom'un oldu.

İkinci pakette 1 milyar 665 milyon dolarlık satış

İlk paketlerin ardından ikinci pakette yer alan 3,5 GHz frekans bantlarında 80’er MHz’lik B1, B2 ve B3 paketlerinin satışına başlandı.

Turkcell’in teklifi 210 milyon dolar, Türk Telekom’un 209 milyon dolar, Vodafone’un 201 milyon dolar oldu. Açık artırmada Turkcell teklifini 214 milyon dolara yükseltti.

Buna göre, en yüksek teklif 214 milyon dolarla Turkcell'den gelirken, Türk Telekom 209 milyon dolar ve Vodafone 201 milyon dolar teklifte kaldı.

Paketlerin ihale süreci tamamlanırken, teklif büyüklüğüne göre B1 paketine Turkcell, B2 paketine Türk Telekom ve B3 paketine Vodafone hak kazanmış oldu.

B1, B2 ve B3 paketleri toplam 624 milyon dolara satıldı.

B4 soyut paketi satışında rekabet kızıştı

İhalede ikinci pakette yer alan B4 soyut paketi için de teklifler açıklandı.

Buna göre, Turkcell'in teklifi 50 milyon dolar, Türk Telekomun teklifi 50 milyon dolar, Vodafone'un teklifi 61 milyar dolar oldu.

Üç şirket de sözlü teklife katıldı. Turkcell B4 soyut paketi için sözlü teklifte teklifini 187 milyon ABD dolara yükselterek ihaleyi kazandı.

Türk Telekomun'un son teklifi 185 milyon ABD doları olurken Vodafone'un son teklifi ise 151 milyon ABD doları olmuştu.

B5 soyut paketini 186 milyon dolar ile Turkcell kazandı

İkinci paket kapsamındaki B5 soyut paketinin satışı için ise Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un kapalı zarf teklifleri 50 milyon ABD doları oldu.

Kapalı zarf tekliflerinin ardından açık artırmaya geçildi. Açık artırmada 186 milyon ABD doları teklifi ile ihaleyi Turkcell kazandı.

B6 soyut paketi 208 milyon dolara satıldı

B6 soyut paketi için 3 şirketin de kapalı zarf teklifi 50 milyon ABD doları oldu.

B6 paketi için 3 şirket de sözlü teklife katıldı.

Açık artırmada 208 milyon ABD dolarlık teklifi ile ihaleyi Turkcell kazandı.

B7 soyut paketini Türk Telekom kazandı

Turkcell B1, B4, B5 ve B6 satışlarında toplam 60 MHz kazandığından B7 ve B8 için Turkcell'in teklifi açılmadı.

B7 soyut paketi için Türk Telekom ve Vodafone 50 milyon ABD doları teklif etti.

İki şirket de sözlü teklife katılma kararı aldı. Sözlü teklifte ihaleyi 212 milyon ABD doları ile Türk Telekom kazandı.

B8 soyut paketi 248 milyon dolar ile Türk Telekom'un oldu

B8 soyu teklifi için Vodafone ve Türk Telekom 50 milyon ABD doları kapalı teklif verdi.

Sözlü teklif kısmına iki şirket de katılma kararı aldı.

Sözlü teklifte 248 milyon ABD dolar teklif ile ihaleyi Türk Telekom kazandı.

3 taksitle ödencek

İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek.

Taksitlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz oranı ile yapılmaması halinde ise BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak.

Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i oranında ödeme yapacak.

Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek.