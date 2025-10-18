Sigara fiyatları ne kadar oldu? BAT grubuna ne kadar zam geldi? Kent'e zam geldi mi? Tekel 2000 ne kadar oldu? Zamdan sonra sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Philip Morris, Captain ve Japan Tobacco International sigara gruplarından sonra British American Tobacco (BAT) grubunun sigara fiyatlarına da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı listeye göre BAT grubu sigaralara 5 TL zam geldi.

Gelen zamla birlikte BAT grubunun en ucuz sigarası 90 TL olurken en pahalı sigarası ise 105 TL'ye yükseldi.