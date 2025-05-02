Son yılların hızlı büyüyen Türk şirketine ABD'den yaptırım

Dünya ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ek vergi savaşlarına kilitlenmişken, Washington’dan ilginç bir yaptırım kararı alındı. Biden döneminde Rusya’ya uygulanan ambargoların yerini, Trump’ın İran yaptırımları almış durumda. Trump yönetimi, İran’a yönelik kaçakçılık suçlamasıyla birçok şirkete yaptırım kararı aldı.

Kararı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyururken, bakanlığın resmi sitesinden de ayrıntılara ulaşıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesine göre Trump yönetimi "İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için yüz milyonlarca dolarlık yasadışı fon sağlayan" geniş çaplı bir İran petrol kaçakçılığı ağına yönelik kapsamlı yaptırımlar duyuruldu.

Yaklaşık 500 milyon dolarlık kaçakçılık ağı sonucunda yaptırımlar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli beş şirket, bir Türk petrokimya tedarikçisini, bir İran kargo şirketini ve Tahran'ın yasadışı petrol ürünlerini Çin gibi yabancı pazarlara taşıdığı bilinen iki gemiyi hedef alıyor.

Yapılan açıklamada şirketler “İran adına yaklaşık 500 milyon dolar değerinde kaçak petrokimya ve petrol ürünü kaçırarak, sertlik yanlısı rejimin "nükleer programını ilerletmesini ve Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husi isyancıları da dahil olmak üzere terörist ortaklarını ve vekillerini desteklemesini" sağladı.

15 milyon dolarlık ticaret iddiası

ABD’nin İran yaptırımlarında BAE merkezli Solvent Organics FZE, dünya genelindeki ülkelere 300 milyon dolardan fazla "İran menşeli petrokimya ürünleri" ihraç etti. İkincisi, Alseerah Trading LLC, benzer şekilde yaptırım uygulanan mallardan 150 milyon dolardan fazlasını uluslararası pazarlara taşıdı.

En dikkat çeken üçüncü şirket ise kamuoyunun yakından tanıdığı Türk şirketi Kimpaş. Son dönemde TMSF’den aldığı ihalelerle adını duyuran Kimpaş Kimyevi Maddeler Pazarlama Ticaret ve Sanayi şirketinin yaptırım uygulanan İran petrokimya şirketlerinin ürettiği 15 milyon dolarlık malları ithal ettiği belirtildi.

Naksan’ın şirketlerini TMSF’den almıştı

1982 yılında kimya mühendisi Lütfi Abay tarafından kurulan ve Abay Holding böünyesinde bulunan Kimpaş, 2021 yılına kadar Gebze’deki, Plastik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiriyordu.

Toz Polietilen üretimi yapan bu tesisle birlikte Kimpaş’ın asıl işi ise plastik ve kimyasal hammadde ticareti. Hem üretimi hem de ticaretiyle birlikte Kimpaş, 2017 yılında ilk kez Fortune Türkiye listesine girmeyi başardı.

2017 yılında 49 çalışanla 640 milyon liralık ciro yapan Kimpaş, Fortune Türkiye’de 348’inci sıradayken, 2021’de ise cirosunu 3 milyar liraya çalışan sayısını da 63’e çıkardı. Sessiz ama hızlı büyüyen, cirosunu 4 yılda neredeyse 5 kat artıran Abay Ailesi’ne ait Kimpaş, adını ise TMSF’den aldığı Naksan Plastik ile duyurdu.

FETÖ nedeniyle el konulan Naksan Plastik’in satışına katılan Kimpaş, 1.4 milyar liralık teklifle Naksan Plastik’i satın aldı. Satın almayı da Kimpaş, Kimpack adlı şirketi aracılığıyla yaptı. Bir anlamda Fortune kayıtlarına göre 63 çalışanı olan Kimpaş, 2 bin çalışanı bulunan Naksan Plastik’i bünyesine katmış oldu.

Bir başka ayrıntı ise 6 bin metrekarelik üretim tesisine sahip Kimpaş’ın aldığı Naksan Plastik’in yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor olmasıydı. Kimpaş’ın ikinci büyük satın alması ise yine TMSF’den ve yine Naksan Holding’in şirketi oldu.

TMSF’nin çatısı altında bulunan Naksan Holding’in şirketlerinden biri Royal Halı’yı 121 milyon TL ile alan Kimpaş, bu alımla Royal Halı, Pierre Cardin Halı Atlas Halı, Studio Halı ve Türkiye’nin en önemli branda üreticisi Nakpilsa markalarının sahibi oldu.