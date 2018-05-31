Sondaj gemisine 'Fatih' ismi konuldu

31 Mayıs 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk" açıklamasını yaptı.

Berat Albayrak, sondaj gemisinin denize indirilişi için yapılan törende, "Karadeniz için ikinci gemimizi de bu yıl içinde TPAO'nun portföyüne katıp denizlerimizi arayacağız" dedi.

Albayrak, "2,600 metre derinliğinde Antalya açıklarındaki ilk sondajı bu yaz yapmak üzere Fatih'i uğurluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA