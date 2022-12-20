Sony, yeni sensör üretim tesisine 5,8 milyar dolar yatıracak

Dijitalleşmeye paralel olarak dünya çapında artan yarı iletken ve imaj sensörü talebi karşısında üretici firmalar, yatırımlarına hız veriyor.

Japon sanayi gazetesi Nikkan Kogyo'nun haberine göre Sony Group, Japonya'nın güneyindeki Kumamoto'ya yeni tesis inşa edecek.

Temeli en erken 2024'te atılacak 5,8 milyar dolarlık (800 milyar yen) yeni imalat tesisi 2025 mali yılından sonra faaliyete girecek.

Sony'nin, aynı bölgede sensör üretim tesisi ile dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC ile yarı iletken üretim yatırımları da bulunuyor.

Japon hükümeti, 2024'te hizmete girecek Sony-TSMC ortaklı yeni çip tesisini, 476 milyar yen (3,5 milyar dolar) sübvanse edecek.