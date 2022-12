Sosyal konut hamlesine 8 milyonun üzerinde başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, "Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı. Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı. Bizim kulağımız da aklımız da hep millette oldu, milletimizin rızasında oldu. Türkiye olarak kendi kaynaklarımızı oluşturduk, planımızı yaptık, milletimiz bizden yeni yuvalar istedi, biz de yaptık" dedi..

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yerli ve milli imkanlarla, büyük bir gururla başlattıklarını ifade eden Kurum, "500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yerimizi halkımıza sunuyoruz. Projemize 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla, kendilerine güvenmeyen mahfillerin tamamına tarihi bir cevap veren gençlerimizin her birine, ayrı ayrı teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum. Ekim ayında temellerini attığımız 5 bin 615 konutumuzla beraber ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibarıyla 22 bin 500 sayısına ulaştık. Kura çekimlerimiz 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlanmış olacak. İnşaatlarımızın başlamasıyla da inşallah özel sektörümüz de harekete geçecek, konut arzı yükselecek, herkes kazanacak, en önemlisi de bu millet kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

Bu dev projenin teminatının, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayan Kurum, "Sosyal konutta yeni etapları başlatmaya, yeni sosyal konut müjdelerini ardı ardına vermeye, milletimize yeni yuvalar kurmaya, buradan, milletin kürsüsünden söz veriyoruz." dedi.

"Hızımızdan rahatsız olsalar da..."

Son yıllarda, iklim değişikliği sebebiyle birçok sel ve yangın afetiyle karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Kurum, "Her ne kadar birileri çıkıp 'Ne aceleniz var?' diyerek, anlamsız bir itirazda bulunsa da hızımızdan rahatsız olsalar da biz milletimizin yaralarını sarmak için, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlamak için gece gündüz çalıştık" ifadelerini kullandı.

Devlet-millet bütünleşmesinden rahatsız olanların her iyiye kötü, her güzele çirkin, her hayra şer diyenlerin ithamlarına rağmen, bugün tüm bu afet alanlarında 45 bin konut, iş yeri, ahır, köy evini büyük oranda tamamladıklarını açıklayan Kurum, "Bu hakikatler ortadayken bize dönüp 'yapmadınız, bitirmediniz' diyenlerden, şöyle bir aynaya bakmalarını, 3,5 yıldır yönettiğiniz belediyelerde ne yaptığınıza, hangi yatırımları başardığınıza bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Başınızı ellerinizin arasına koyup bu şehirlere kaç metrekare yeşil alan kazandırdığınızı, 3,5 yıl boyunca 100 bin konut dönüştürme vaadiyle çıktığınız yolda ne yaptığınızı kendinize sormanızı her birinizden rica ediyorum" diye konuştu.