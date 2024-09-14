S&P Global, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti, görünüm pozitif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Hırvatistan'ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem kredi notunu 'A-'ye yükseltirken, kısa dönem notlarını 'A-2' olarak teyit etti.

Hırvatistan'ın reform sürecinde kaydettiği ilerleme, Avrupa ve küresel ortaklarıyla daha derin entegrasyonu ve kapsamlı kurumsal iyileştirmeleri, bu not yükseltmesinin ana nedenleri olarak belirtildi.

Hırvatistan'da turizm sektörü ekonomik büyümede önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Ayrıca ülkenin, Next Generation AB fonlarıyla desteklenen yatırımlar ve kapsamlı reform gündemi sayesinde, ekonomisinin yapısını ve üretkenliğini genişletmeye yönelik adımlar atarak büyüme potansiyelini artırdığı ifade edildi.