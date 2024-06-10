S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill: Tek haneli enflasyon 3 yıl uzakta

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNBC-e’ye açıklamalarda bulunan Gill, "Kredi notunuzun görünümü pozitif. Türkiye'nin B+ olan notunu yıl sonundan önce gözden geçireceğiz. Üçte bir olasılıkla yükselebilir. Türkiye'nin rezerv birikimini ve cari açığındaki trendi izliyoruz. 2023'te bütçe açığı oldukça büyüktü. Ancak bu yıl sonuna doğru bunun yaklaşık olarak bir puan kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu süreç ayrıca altın talebine de bağlı. Piyasa, para politikasına ve yüksek seviyede kalan enflasyonun gelişimine son derece duyarlı olacak." dedi.