S&P: Türkiye'yi yakından izliyoruz

10 Temmuz 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazine ve maliye bakanı olarak Berat Albayrak'ı atamasının iktidarın giderek tek elde toplandığını gösterdiğini ifade etti.

S&P'nin kıdemli analistlerinden Frank Gill, Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, "Çıkarımda bulunmak için biraz erken, ancak karar almanın giderek merkezileştiği açık" dedi.

"Bir ülke içindeki kurumlar işlediği zaman, karar alabilen güçlü bir kamu görevlisi kesimi var demektir, teknik kararlar genelde siyasi olmayan bir düzeyde alınır" diyen Gill, Türkiye için bu durumun artık geçerli olmadığını söyledi.

Gill, "Olağanüstü hal politikasının, maliye politikası genel duruşunun ne olacağını yakından izliyoruz... Kredi garanti (fonu) mekanizması daha da geliştirilecek mi? Bizce bankaların fonlama kapasitesinin tamamına yakınının kullanıldığı göz önüne alındığında büyüme nereden gelecek?" diye konuştu.

Yeni hükümetin, son faiz artırımlarından sonra yavaşlaması beklenen büyümeye karşı ekonomiyi destekleyici önlemler alıp almayacağını izleyeceklerini belirten Gill, önlem alınması halinde kamu borcunun yükselebileceğine dikkat çekti.

Gill, "Türkiye'nin çok büyük bir cari açığı olduğunu ve geçmişte bankaların temelde dışarıdan borçlanarak buna aracı olduklarını düşünürseniz, hızla büyümeyi sürdürebilecek tek sektör olarak kamu sektörü kalıyor, ki bu da dış borcun artması anlamına gelir. Ama henüz böyle olup olmayacağını bilmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.