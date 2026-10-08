SpaceX 40 milyar dolar finansman arıyor: Yapay zekâda borç riski

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Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, yapay zekâ alanındaki büyümesini finanse etmek amacıyla 40 milyar dolarlık yeni borçlanma planı üzerinde çalışıyor. Nvidia'nın gelişmiş işlemcilerini satın almak için hazırlanan finansman paketi, teknoloji şirketlerinin giderek daha fazla kredi ve tahvil piyasalarına yöneldiği bir dönemde gündeme geldi. Eski ABD Hazine Bakanı Robert Rubin'in yapay zekâ yatırımlarındaki borç ilişkilerine yönelik uyarısı da bu gelişmenin finansal risk boyutunu öne çıkardı.

30 milyar dolar tahvil, 10 milyar dolar kredi

Finansman görüşmelerine ilişkin bilgilere göre SpaceX, 30 milyar dolarlık yatırım yapılabilir kredi notuna sahip tahvil ve 10 milyar dolarlık banka kredisi sağlamayı hedefliyor.

Toplam 40 milyar dolarlık paket, Nvidia'nın yapay zekâ işlemcilerinin satın alınmasında kullanılacak. Görüşmelerde alternatif varlık yönetimi şirketi Apollo Global Management'ın öncü rol üstlenmesi beklenirken, tahvil yatırımcısı Pimco'nun da finansman görüşmelerine katıldığı belirtiliyor.

Ancak görüşmeler henüz tamamlanmış değil. Şirket tarafından finansmanın kesin koşullarını ortaya koyan nihai bir anlaşma açıklanmadı. İşlemin 2027 yılında tamamlanabileceği ifade ediliyor.

Çip yatırımları için borçlanma büyüyor

SpaceX'in hazırlığı, yapay zekâ altyapısının finansmanında yaşanan değişimin son örneklerinden biri oldu. Yüksek performanslı işlemcilerin, veri merkezlerinin ve enerji altyapısının maliyeti yükseldikçe şirketlerin yatırım ihtiyacı da büyüyor.

Büyük teknoloji şirketleri uzun yıllar yatırımlarını ağırlıklı olarak kendi faaliyetlerinden yarattıkları nakitle finanse ederken, yapay zekâ yarışında borçlanma giderek daha fazla önem kazanıyor.

Bu durum, teknoloji yatırımlarının sonuçlarını yalnızca şirket hissedarları açısından değil, kredi kuruluşları ve tahvil yatırımcıları açısından da önemli hale getiriyor. Özellikle beklenen gelirlerin gerçekleşmemesi halinde yüksek finansman maliyetleri şirket bilançolarını zorlayabilir.

Broadcom da 50 milyar doların üzerinde kaynak arıyor

SpaceX, büyük finansman hazırlığı yapan tek teknoloji şirketi değil. Broadcom'un da yapay zekâ müşterilerine yönelik özel işlemci projelerini desteklemek için 50 milyar doların üzerinde finansman arayışında olduğu bildiriliyor.

Oracle da yapay zekâ işlemcileri için finansman kuruluşlarıyla görüşmeler yürütüyor. Bazı finansman modellerinde işlemcilerin ayrı kuruluşlar tarafından satın alınması ve teknoloji şirketlerine kiralanması üzerinde çalışılıyor.

Bu yöntem şirketlerin büyük yatırım harcamalarını zamana yaymasına yardımcı olabilse de finansman ilişkilerini daha karmaşık hale getirebiliyor. Söz konusu tutarlar kesinleşmiş borçlanmalar değil, şirketlerin değerlendirdiği finansman planlarını yansıtıyor.

Eski Hazine Bakanı borç zincirine dikkat çekti





ABD'nin eski Hazine Bakanı Robert Rubin, 6 Ekim'de Greenwich Ekonomi Forumu kapsamında verdiği röportajda yapay zekâ yatırımlarındaki karşılıklı finansal taahhütlere ilişkin uyarıda bulundu.

Rubin'in dikkat çektiği temel sorun, yapay zekâ şirketleri, işlemci tedarikçileri, yatırımcılar ve finansman sağlayıcıları arasındaki ilişkilerin giderek iç içe geçmesi.

Bir şirket gelecekte sağlayacağı hizmet için gelir beklentisi oluştururken, tedarikçi bu beklentiye dayanarak yatırım yapabiliyor. Finansman kuruluşları da söz konusu gelir taahhütlerini dikkate alarak kredi sağlayabiliyor.

Rubin'e göre bu zincirdeki taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getirememesi, diğer şirketlerde de finansal sıkıntıya yol açabilir. Eski Hazine Bakanı bu ihtimali önemsiz bir risk olarak görmediğini belirtiyor.

Faizler yükselirken borçlanma maliyeti de artıyor

Yapay zekâ yatırımları için artan finansman ihtiyacı, küresel tahvil piyasalarında faizlerin yüksek seyrettiği bir döneme denk geliyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 7 Ekim'de yüzde 5,36 seviyesine kadar yükseldi.

Yükselen devlet tahvili getirileri, şirketlerin yeni borçlanmalarında ödemek zorunda kalabilecekleri faizleri de etkiliyor. Yapay zekâ altyapısına yapılan yatırımların beklenen geliri üretmesi gecikirse şirketler, borç servis maliyetleri ile yatırım harcamalarını aynı anda karşılamak zorunda kalabilir.

Bu nedenle yatırımcıların dikkat ettiği konu yalnızca yeni veri merkezlerinin ne kadar hızlı kurulacağı değil, bu tesislerin ne kadar sürede gelir yaratacağı.

Teknoloji hisselerinin dışına taşan risk

Yapay zekâ şirketlerinin daha fazla borçlanması, riskin yalnızca teknoloji hisselerinde yoğunlaşmadığı anlamına geliyor. Şirket tahvillerini satın alan yatırım fonları, sigorta şirketleri ve diğer kurumsal yatırımcılar da bu finansman sürecinin tarafı haline geliyor.

Rubin, yapay zekânın verimlilik ve ekonomik büyüme açısından büyük fırsatlar sunduğunu kabul etmekle birlikte bütün yatırımların aynı başarıya ulaşmayacağını değerlendiriyor.

Bazı şirketlerin güçlü gelir artışı elde etmesi mümkünken, diğerlerinin yatırımlarından yeterli karşılığı alamaması olasılığı da bulunuyor.

Dolayısıyla yapay zekâ alanında büyüyen finansman ihtiyacı, teknoloji sektörünün gelecekteki kârlılığına ilişkin beklentileri daha önemli hale getiriyor.

Şimdi gözler finansmanın koşullarında

SpaceX'in 40 milyar dolarlık finansman planında bundan sonraki aşama, borçlanmanın hangi faiz oranlarıyla ve hangi vadelerde gerçekleştirileceği olacak.

Apollo ve diğer potansiyel finansman sağlayıcılarının üstlenecekleri rollerin netleşmesi de yatırımcılar tarafından izlenecek.

Ayrıca Nvidia işlemcileriyle kurulacak altyapının ne kadar gelir yaratabileceği, şirketin uzun vadeli borç ödeme kapasitesi açısından belirleyici olacak.

Finansman henüz kesinleşmediği için nihai maliyet ve takvim konusunda belirsizlik sürüyor.

Teknoloji sektöründe giderek büyüyen temel soru ise aynı: Yapay zekâ yatırımlarının gelecekte sağlayacağı gelir, bugün üstlenilen milyarlarca dolarlık finansman yükünü karşılayabilecek mi?