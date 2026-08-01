SpaceX yatırımcısı pembe roketi neden soruyor

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SpaceX (SPCX), borsaya açıldıktan sonraki ilk finansal sonuçlarını 4 Ağustos Salı günü ABD piyasalarının kapanmasının ardından açıklayacak. Ancak şirketin yatırımcılar için açtığı soru platformunda finansal sonuçlardan çok sıra dışı öneriler ilgi görüyor.

Hisselerin halka arz sonrasındaki zirvesinden yüzde 50’den fazla gerilemesine rağmen yatırımcıların en fazla destek verdiği sorular; Starship’in görünümü, Ay görevleri, şirket maskotu ve uzaya isim gönderme fikirleri etrafında toplandı.

Pembe roket sorusu öne çıktı

Yatırımcıların öne çıkardığı sorular arasında, Starship roketinin pembe renge boyanıp boyanamayacağı da yer aldı. Bir başka öneride ise ısı kalkanındaki parçalar için sponsorluk satılması ve yatırımcıların isimlerinin uzaya taşınması gündeme getirildi.

Daha teknik sorular da sıralamaya girdi. Yatırımcılar, Starship’in yörüngede yakıt ikmaline ne zaman başlayacağını, roketin hem itici bölümünün hem de üst kademesinin ne zaman yakalanabileceğini öğrenmek istedi.

NASA’nın Artemis programında astronotları Ay yüzeyine taşıması planlanan İnsanlı İniş Sistemi’ne ait daha fazla görüntünün paylaşılması da en fazla destek gören talepler arasına girdi.

Para sorusu 183’üncü sırada

SpaceX’in yapay zekâ faaliyetlerinin ne zaman kendi maliyetini karşılamaya başlayacağına ilişkin soru ise cuma günü itibarıyla listede ancak 183’üncü sıraya ulaşabildi.

Starlink’in kârlılığı, yapay zekâ harcamalarının büyüklüğü ve SpaceX hisselerindeki sert değer kaybı gibi başlıkların geride kalması, şirketin bireysel yatırımcı kitlesindeki sıra dışı beklentileri ortaya koydu.

SpaceX, halka arz edilen paylarının yaklaşık yüzde 30’unu bireysel yatırımcılara ayırmıştı. Bu oran, büyük ölçekli ABD halka arzlarında bireysel yatırımcılara ayrılan en yüksek paylardan biri olarak kayıtlara geçti.

Tesla ile SpaceX’in birleştirilmesi ihtimali de yatırımcı platformunda beklenen ilgiyi görmedi. Cuma sabahı itibarıyla bu başlığı taşıyan yalnızca bir soru bulunurken, soru sadece bir yatırımcının desteğini aldı.

İlk sonuçlar 4 Ağustos’ta

SpaceX, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını 4 Ağustos’ta ABD piyasalarının kapanmasının ardından yayımlayacak.

Şirket yönetiminin sesli internet yayını Türkiye saatiyle 23.30’da başlayacak. Elon Musk’ın da katılması beklenen görüşmede yatırımcı platformunda en fazla oy alan soruların yönetime iletilmesi planlanıyor.

Piyasanın asıl odağında Starlink’in gelir ve kârlılık performansı, Starship programının maliyeti, yapay zekâ altyapısına yapılan harcamalar ve şirketin büyüme takvimi bulunacak.

SpaceX hisselerinin zirveden yarıdan fazla değer kaybettiği bir dönemde açıklanacak sonuçlar, yatırımcıların roket heyecanının finansal gerçeklerle karşılaştığı ilk büyük sınav olacak.