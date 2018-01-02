SPK Başkanı görevinden ayrıldı

02 Ocak 2018

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, görevinden ayrıldı.

Görev süresi 31 Aralık'ta sona eren Ertaş'ın yeniden seçilme hakkı bulunmuyordu.

SPK tarafından yapılan açıklamada, "Kurul Başkanımız Dr. Vahdettin ERTAŞ, görev süresinin dolması nedeni ile, 31.12.2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır" denilirken, Kurul'un resmi internet sitesinde 'Kurumumuzda görev yapmış SPK Başkanları' başlığı altında Vahdettin Ertaş da yer aldı.

Vahdettin Ertaş'ın ayrılış nedeni de "Görev süresinin dolması" şeklinde ifade edildi.

Sitede, Kurul Başkanı kısmınde ise herhangi bir isim yer almıyor.

Süreç fazla uzamayacak

AA'nın haberine göre, Kurul Başkanının Bakanlar Kurulu tarafından atandığını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından atanan kişinin ve varsa kurul üyelerinin görevlerine başlayacaklarını ifade eden kaynaklar, bu sürecin çok fazla uzamasının beklenmediğini belirtti.

Vahdettin Ertaş, ilgili Bakanlar Kurulu kararının 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SPK Başkanlığı görevini Vedat Akgiray'dan devralmıştı.