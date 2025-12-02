SPK tam listeyi duyurdu: İşte halka arz başvurusu yapan 127 şirketin listesi

Liste, 17 Ekim 2023’te başvuruda bulunan Multinet Kurumsal Hizmetleri AŞ ile başlıyor. 2023 yılı içinde ayrıca Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ ile Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ gibi şirketler de halka arz için ilk adımı atan firmalar arasında yer aldı.

Çok sayıda şirket başvuru yaptı

2024 yılında başvuruların belirgin şekilde arttığı görülürken, yıl boyunca özellikle gıda, enerji, kimya, yazılım ve inşaat sektörlerinden çok sayıda şirketin başvuru yaptığı kaydedildi. Yılın ilk aylarında Meysu Gıda, Teknik Yapı ve Çimko Çimento’nın başvuruları dikkati çekerken; yılın ilerleyen döneminde Flo Mağazacılık, Quick Sigorta, Şa-Ra Enerji, Aksa Elektrik Perakende Satış, Ekici Süt ve Haver Farma gibi şirketler de listeye eklendi.

Hangi sektörlerde yoğunluk yaşandı?

2025 yılı başvurularında ise gıda, enerji, lojistik, teknoloji ve imalat sektörlerinden yoğunluk gözlendi. Yılın ilk başvuru sahipleri arasında Büyük Hekimoğulları Gıda, Eti Elektrometalurji, Namet Gıda, Esasburda Turizm, PTTEM Teknoloji, Efor Gübre, Fiba Faktoring, Vaden Otomotiv ve Akademi Çevre gibi firmalar yer aldı. Liste, 15 Kasım 2025 tarihinde başvuruda bulunan Reis Makine Ticaret ve Sanayi AŞ ile son buluyor.

Halka arz başvurusu yapan şirketlerin listesi

1 Multinet Kurumsal Hizmetleri AŞ 17.10.2023

2 Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ 23.10.2023

3 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ 14.12.2023

4 Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 17.01.2024

5 Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ 9.02.2024

6 Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ 20.03.2024

7 ACACIA Maden İşletmeleri AŞ 3.04.2024

8 Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ 5.04.2024

9 Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ 26.04.2024

10 Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme AŞ 29.04.2024

11 Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 30.04.2024

12 Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ 2.05.2024

13 Metropal Kurumsal Hizmetleri AŞ 26.06.2024

14 Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ 3.07.2024

15 Ata Turizm İşletmecilik Madencilik San. ve Dış Tic AŞ 12.07.2024

16 Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ 22.07.2024

17 Eston Yapı AŞ 22.07.2024

18 Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ 24.07.2024

19 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ.30.07.2024

20 Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ 2.08.2024

21 Netcad Yazılım AŞ 9.08.2024

22 Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ 3.09.2024

23 Soho Giyim ve Enerji AŞ 3.09.2024

24 Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ 4.09.2024

25 Yeşil Global Enerji AŞ 4.09.2024

26 X Koren Elektrik AŞ 6.09.2024

27 Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ 17.09.2024

28 Kardemir Çelik Sanayi AŞ 19.09.2024

29 Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ 23.09.2024

30 Quick Sigorta AŞ 25.09.2024

31 Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ 30.09.2024

32 Beta Enerji ve Teknoloji AŞ 2.10.2024

33 İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ 5.10.2024

34 Hakan Faydasıçok Çelik AŞ 8.10.2024

35 Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ 15.10.2024

36 Masfen Enerji AŞ 16.10.2024

37 Metgün Enerji Yatırımları AŞ 16.10.2024

38 Kapeks Kimya Sanayi AŞ 17.10.2024

39 Özpet Plastik Global Sanayi Ticaret AŞ 25.10.2024

40 Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ 28.10.2024

41 Bewen Enerji AŞ 31.10.2024

42 Cevher Jant Sanayii AŞ 31.10.2024

43 Saytek Medikal ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ 1.11.2024

44 Altun Gıda AŞ 4.11.2024

45 Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ 4.11.2024

46 Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ 6.11.2024

47 Çitlekçi Mağazacılık AŞ 11.11.2024

48 Teknika Plast Teknik Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ 11.11.2024

49 Haver Farma İlaç AŞ 15.11.2024

50 Kale Araştırma Geliştime AŞ 3.12.2024

51 Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ 4.12.2024

52 Club Jolly Turizm ve Ticaret AŞ 5.12.2024

53 Pürsan Pigment Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 12.12.2024

54 Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ 13.12.2024

55 Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ 23.12.2024

56 Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret AŞ 26.12.2024

57 Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ 26.12.2024

58 İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ 27.12.2024

59 Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ 27.12.2024

60 BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ 28.12.2024

61 Zebrano Mobilya Teknolojileri AŞ 28.12.2024

62 DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık AŞ 30.12.2024

63 Hür Çelik Sanayi ve Dış ticaret AŞ 30.12.2024

64 Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ 31.12.2024

65 Fide Konserve Gıda Sanayi AŞ 31.12.2024

66 NMT Lojistik AŞ 1.12.2024

67 Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 15.01.2025

68 Eti Elektrometalurji AŞ 17.01.2025

69 Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 25.02.2025

70 Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ 14.03.2025

71 Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ 14.03.2025

72 Özova Tarım AŞ 14.03.2025

73 PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri AŞ 21.03.2025

74 Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret AŞ 26.03.2025

75 Efg Elektrik Enerji AŞ 27.03.2025

7 Fiba Faktoring AŞ 27.03.2025

77 Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri A14.04.2025

78 Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ 14.04.2025

79 İnfina Mühendislik AŞ 16.04.2025

80 Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ 18.04.2025

81 Doga Sigorta AŞ 25.04.2025

82 Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ 29.04.2025

83 Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ 30.04.2025

84 Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret AŞ 2.05.2025

85 Panda Alüminyum AŞ 9.05.2025

86 Separ Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ 9.05.2025

87 Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ 12.05.2025

88 Özlem Tarım Ürünleri AŞ 13.05.2025

89 Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ 13.05.2025

90 İz Baskı Sanayi ve Ticaret AŞ 15.05.2025

91 Trakya Elektrik Dağıtım AŞ 15.05.2025

92 Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi AŞ 16.05.2025

93 Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ 21.05.2025

94 RePie Yatırım Holding AŞ 18.07.2025

95 Proline Pvc Plastik AŞ 25.07.2025

96 Adra Holding AŞ 1.08.2025

97 Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ 1.08.2025

98 Demes Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ 1.08.2025

99 Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ 2.08.2025

100 Joy Game Oyun ve Teknoloji AŞ 8.08.2025

101 Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ 8.08.2025

102 Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ 11.08.2025

103 Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ 13.08.2025

104 Evofone Teknoloji AŞ 28.08.2025

105 Naturel Holding AŞ 10.09.2025

106 Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ 18.09.2025

107 Taksim Holding AŞ 29.09.2025

108 Q Yatırım Holding AŞ 10.10.2025

109 ZMS Demir Kömür Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ 13.10.2025

110 Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık AŞ 17.10.2025

111 Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret AŞ 22.10.2025

112 Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 28.10.2025

113 Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ 6.11.2025

114 Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ 7.11.2025

115 Fortis Enerji Elektrik Üretim AŞ 10.11.2025

116 Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret A 12.11.2025

117 Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret AŞ 13.11.2025

118 Innovance Bilgi Teknolojileri AŞ.13.11.2025

119 Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret AŞ 13.11.2025

120 Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ 13.11.2025

121 Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ 13.11.2025

122 Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ 14.11.2025

123 Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri AŞ 14.11.2025

124 Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ 14.11.2025

125 Tiryaki Anadolu Holding AŞ 14.11.2025

126 TV8 Tv Yayıncılık AŞ 14.11.2025

127 Reis Makine Ticaret ve Sanayi AŞ 15.11.2025