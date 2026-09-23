SPK tasfiye kapsamındaki fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye aşamasındaki fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre; SPK kararı doğrultusunda tasfiye kararı alınan 7 fonda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.
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Sermeye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül'de aldığı 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine ilişkin kararın ardından, söz konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin çeşitli spekülasyonlar basında yer aldı.
SPK konuya açıklık getirdi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi.
Kaynak: HABER MERKEZİ