SPK'dan 3 şirkete bedelli sermaye artırım izni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin bedelli sermaye artırımını onayladı. Buna göre; kurul, Vakıf GYO'nun 572,5 milyon liralık, Söktaş Tekstil'in 68,2 milyon liralık, Zorlu Enerji'nin ise 2,5 milyar liralık bedelli sermaye artırımına onay verdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SPK ayrıca, Deniz Yatırım'ın 900, Doruk Faktoring’in 110, Global Menkul Değerler’in 70, Yatırım Finansman Menkul Değerler’in 380, Ünlü Menkul Değerler’in 100, İnfo Yatırım Menkul Değerler’in 300, Akdeniz Faktoring’in 250 milyon liralık, Vakıf Faktoring’in ise 1 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.