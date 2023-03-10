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SPK'dan 36 internet sitesine erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu, 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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