SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın sermaye artırımına onay

Halkbank'ın 10 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4 milyar 969 milyon 121 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonuna tahsisli olarak satılacak.

Pay başına satış fiyatı, banka tarafından Borsa'ya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde tespit edilecek. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 30 milyar TL olacak şekilde, prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.

Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satılacak

Vakıfbank'ın 10 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7 milyar 111 milyon 364 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satılacak.

Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak

Pay başına satış fiyatı, banka tarafından Borsa'ya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde tespit edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 32 milyar TL olacak şekilde, prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.