SPK'den 2 kişiye işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ (YAYLA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarında makul şüphe bulunması nedeniyle 2 kişiye işlem yasağı uyguladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ (YAYLA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarında makul şüphe bulunması nedeniyle 2 kişiye işlem yasağı uyguladı.
SPK bültenine göre Kurul, 2 kişiye 5 Şubat 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.