SPK’den 9 şirketin ihraç başvurusuna onay

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde şirketlerin ihraç, sermaye artırımı ve fon kuruluşu başvurularına ilişkin kararlarını yayımladı.

Kurul, 7 şirketin toplam 25 milyar 498 milyon lira, 650 milyon dolar ve 50 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu uygun buldu. İki şirketin toplam 150 milyar liralık kira sertifikası ihracına da onay verildi.

Üç şirketin sermaye artırımı onaylandı

SPK, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ’nin tahsisli sermaye artırımlarına yönelik ihraç belgelerini onayladı.

Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 100 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 200 milyon lira artırılması ve 300 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin ihraç belgesi de Kuruldan onay aldı.

Aksu Enerji ve Ticaret AŞ’nin sermaye artırımı ile çıkarılacak payların tahsisli şekilde satılmasına yönelik ihraç belgesi başvurusu ise reddedildi.

İki şirketin tahsisli sermaye artırımı için hazırlanan ihraç belgelerine ilişkin başvurular şartlı olarak olumlu sonuçlanırken, bir şirketin sermaye artırımı ve çıkarılacak paylarının tahsisli satışı için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Zorunlu pay alım teklifine onay

Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ’de yönetim kontrolünün değişmesi nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi kapsamında hazırlanan bilgi formu SPK tarafından onaylandı.

Kurul, bir gayrimenkul yatırım fonu ile bir şemsiye fonun kurulmasına izin verdi. Altı yatırım fonu, 2 gayrimenkul yatırım fonu ve 3 girişim sermayesi yatırım fonunun katılma payı ihraçları da uygun bulundu.

SPK, bir yatırım fonunun dönüşümüne ve 2 gayrimenkul yatırım fonunun tasfiyesine onay verirken, bir portföy yönetim şirketinin sermaye artırımına yönelik başvurusunu olumlu karşıladı.

Yaklaşık 27 milyon liralık ceza

Kurul tarafından yürütülen incelemeler sonucunda 2 gerçek kişi ile 4 tüzel kişiye toplam 26 milyon 970 bin 197 lira idari para cezası kesildi.

Bazı halka arz başvurularına öncelik verilecek

SPK, “Payların İlk Halka Arzına İlişkin Başvuruların Sonuçlandırılmasında Öncelik Verilecek Kriterlere İlişkin Kurul İlke Kararı”nı da yayımladı.

Karara göre, halka açık olmayan şirketlerin ilk halka arz başvurularında belirlenen koşullardan en az birinin karşılanması ve şirketin talepte bulunması durumunda başvuru, SPK’nin internet sitesinde açıklanan sıralamaya bağlı kalınmadan öncelikli şekilde sonuçlandırılabilecek.

Şirketin merkezinin bulunduğu ve son 5 yılda gelirinin yüzde 50’den fazlasını sağladığı fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin yer aldığı şehirde borsaya açılacak ilk şirket olması, öncelik kriterlerinden biri olarak belirlendi.

Şirketin yönetim hakimiyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarında bulunması da öncelik kapsamında değerlendirilecek.

Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar lirayı aşması ve yurt dışı yatırımcı grubuna en az yüzde 50 tahsisat ayrılması şartıyla, uluslararası mevzuata uygun gerçekleştirilecek halka arz başvurularına da öncelik tanınabilecek.