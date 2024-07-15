Spot doğal gaz piyasası işlem hacmi 33,5 milyon lirayı aştı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 817 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 787 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 798 bin 399 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 65 bin 388 metreküp olarak kayıtlara geçti.