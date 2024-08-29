Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dün 14 milyon lirayı aştı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 289 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 119 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 654 bin 716 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 117 bin 979 metreküp olarak kayıtlara geçti.