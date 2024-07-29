Spot doğal gaz piyasasının 28 Temmuz işlem hacmi 11,42 milyon lira

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 930 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 889 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 576 bin 859 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 457 bin 230 metreküp olarak kayıtlara geçti.