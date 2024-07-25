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  3. Spot elektrik piyasası işlem hacmi yüzde 8,13 azaldı
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Spot elektrik piyasası işlem hacmi yüzde 8,13 azaldı

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,13 azalarak 1 milyar 842 milyon 448 bin 55 lira oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı 25 Temmuz'da en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 170 lira olarak belirlendi.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 712 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 718 lira 44 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00 ve 19.00 ila 21.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 07.00'de 2 bin 109 lira olarak tespit edildi.

 