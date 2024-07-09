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Spot elektrik piyasası işlem hacminde yüzde 13'lük artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13 artarak 1 milyar 918 milyon 528 bin 925 lira oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1590 lira olarak belirlendi.

AA
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 1900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 756 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 774 lira 45 kuruş oldu.

 