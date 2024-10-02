Spot elektrik piyasasında 2 Ekim 2024 işlem hacmi 1,52 milyar lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 531 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 541 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.