Spot elektrik piyasasında 2 Ekim 2024 işlem hacmi 1,52 milyar lira
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,5 artarak 1 milyar 527 milyon 520 bin 490 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1411 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.
AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 531 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 541 lira 37 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.