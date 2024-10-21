Spot elektrik piyasasında 20 Ekim 2024 işlem hacmi: 1,49 milyar lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 27 artarak 1 milyar 498 milyon 809 bin 902 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1419 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 369 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 389 lira 19 kuruş oldu.