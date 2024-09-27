Spot elektrik piyasasında 27 Eylül 2024 işlem hacmi: 1,56 milyar lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 477 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 472 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1208 lira 14 kuruş olarak belirlendi.