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Spot elektrik piyasasında işlem hacmi: 1,62 milyar lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 11,2 azalarak 1 milyar 620 milyon 448 bin 395 lira oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

AA
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ve 18.00 ila 23.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 12.00'de 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 614 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 598 lira 21 kuruş oldu.

 