Spot elektrik piyasasında işlem hacmi: 1,62 milyar lira

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ve 18.00 ila 23.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 12.00'de 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 614 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 598 lira 21 kuruş oldu.