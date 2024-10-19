Spot elektrik piyasasında işlem hacmi 915,8 milyon lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 849 lira 2 kuruş, en düşük 99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1729 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1 bin 721 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 924 lira, en düşük 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.