Spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 16,2 azaldı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 18.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 650 lira 14 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1933 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1950 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.