Spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,3 azaldı
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 9,3 azalarak 1 milyar 688 milyon 287 bin 284 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00, 01.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1894 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 555 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 561 lira 88 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 960 lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.