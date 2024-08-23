Spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,3 azaldı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 555 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 561 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 960 lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.