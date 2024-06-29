Spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 25,6 azaldı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00 ve 21.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 110 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1585 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1599 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.