  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 2,9 azaldı
Takip Et

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 2,9 azaldı

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,9 azalarak 1 milyar 862 milyon 404 bin 824 lira oldu. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 960 lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 960 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 630 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 653 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira olarak belirlendi.