Spot piyasada doğal gaz fiyatları (1 Ağustos 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 714 bin 900 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 174 bin 280 lira olarak açıklanmıştı.

Türkiye'ye dün 116 milyon 394 bin 451 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 386 bin 262 metreküp olarak kayıtlara geçti.